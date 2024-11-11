Kingdom Come II и Assassin’s Creed Shadows выйдут почти одновременно

Студия Warhorse оказалась в сложной ситуации: дата выхода их долгожданной RPG Kingdom Come: Deliverance II практически совпадает с релизом нового Assassin’s Creed Shadows от Ubisoft. Kingdom Come II выходит 11 февраля 2025 года, а через всего три дня, 14 февраля, фанаты получат доступ к новому ассасину. Геймдиректор Warhorse Даниэль Вавра выразил обеспокоенность такой близостью релизов, отметив, что небольшая студия вроде их может столкнуться с серьёзной конкуренцией со стороны крупного издателя.

Вавра добавил, что ему будет интересно понаблюдать, сможет ли игра от независимой студии выдержать соперничество с многомиллионным проектом Ubisoft. Несмотря на это, некоторые полагают, что эти проекты не будут бороться за одну и ту же аудиторию. Kingdom Come II привлекает любителей реалистичных исторических RPG с глубоким погружением в эпоху и продуманными деталями, в то время как Assassin’s Creed Shadows, как и многие проекты Ubisoft, ориентирован на более массовую аудиторию.

Kingdom Come: Deliverance II нацелена на игроков, которые ценят историческую достоверность, интересные механики и атмосферу средневековой Европы, чего, как считают фанаты, не сможет дать ни один ассасин. В то время как новая часть Assassin’s Creed, вероятно, будет следовать уже отработанной формуле серии, предлагая зрелищный, но несколько упрощённый геймплей.

Такой контраст может пойти на пользу обеим играм: поклонники сложных RPG наверняка обратят внимание на Kingdom Come II, а фанаты Ubisoft получат привычный Assassin’s Creed. Остаётся надеяться, что Warhorse удастся сохранить свою уникальную нишу и привлечь своих поклонников, несмотря на серьёзного конкурента в лице Ubisoft.