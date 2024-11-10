Предзаказы PS5 Pro превышают показатели PS4 Pro

По словам операционного директора Sony Хироки Тотоки, предзаказы на недавно анонсированную PS5 Pro превысили аналогичные показатели для PS4 Pro в первые недели старта. Этот результат особенно впечатляет, учитывая, что новая консоль значительно дороже своей предшественницы. Несмотря на более высокую цену, спрос на PS5 Pro остается стабильным, что может говорить о высоком уровне ожиданий от нового поколения «про»-консолей.

Однако эксперты предполагают, что текущий ажиотаж вокруг PS5 Pro может замедлиться в дальнейшем, когда первые покупатели удовлетворят свой интерес к новинке. При этом многие игроки иронизируют, что, несмотря на обновлённое «железо», они всё равно продолжат играть в проекты с теми же 30 FPS, пусть и с чуть более стабильной производительностью и повышенным разрешением.

Тем не менее PS5 Pro, судя по всему, будет востребована среди поклонников бренда, которые стремятся к максимально плавной картинке. Sony, вероятно, делает ставку на верных фанатов, для которых покупка новой консоли уже стала традицией.