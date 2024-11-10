Грядущие планы Marvel: новые фильмы и возвращение старых любимцев

Главай Marvel Studios Кевин Файги поделился планами по возвращению к своим корням, делая акцент на уже полюбившихся персонажах. Глава студии Кевин Файги раскрыл несколько ключевых деталей о будущем киновселенной, которая в последние годы, по мнению большинства фанатов, утратила былое величие.

Среди главных новостей — возвращение Элизабет Олсен в роли Алой Ведьмы. Многие зрители считают её одним из самых ярких персонажей, и её возвращение может оживить Marvel. Кроме того, Файги подтвердил, что фильм о Блэйде с Махершалой Али все-таки выйдет, и выразил уверенность в том, что актер сумеет передать образ культового героя. А ещё поклонники могут ожидать больше появления Дэдпула в исполнении Райана Рейнольдса и Росомахи Хью Джекмана. Эти персонажи, как отметил Файги, будут использованы «на максимум» и появятся на экране как можно скорее.

После 2025 года Marvel намерена уменьшить объем релизов: студия будет выпускать только два фильма и три сериала в год. При этом сериалы начнут продлевать на новые сезоны, начиная с «Сорвиголовы». В дальнейшем Marvel планирует также интегрировать Людей-Икс в киновселенную, но это произойдет лишь после событий «Секретных войн».

Несмотря на обещания Файги о возвращении былой славы, многие фанаты скептически относятся к нововведениям, особенно к новым персонажам, считая их недостаточно харизматичными и интересными. Такое чувство, что Marvel вновь делает ставку на проверенные образы, чтобы привлечь внимание киновселенной, которая сейчас переживает не лучшие времена.