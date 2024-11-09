Что Blizzard анонсирует 11 ноября?

Blizzard готовит поклонников Overwatch к большому анонсу, который состоится 11 ноября. На YouTube-канале игры появится трейлер с изображением любимого фанатами персонажа Трейсер в её классическом облике из первой части. Этот тизер сразу же взбудоражил поклонников, так как первая часть Overwatch стала настоящим игровым феноменом среди соревновательных шутеров и вызвала огромный интерес среди игроков по всему миру. И теперь Blizzard пытается вернуть магию оригинала.

Сообщается, что Blizzard также планирует вернуть классический формат игры 6v6, который станет доступен в тестовом режиме уже в декабре. Многих фанатов это решение привлекло ещё сильнее, поскольку именно режим 6v6 стал для оригинальной Overwatch определяющим и внес вклад в её популярность.

Кроме того, в соцсетях компании разыгрывается ностальгическая карта, напоминая игрокам об атмосфере первой части и привлекая внимание к предстоящему анонсу. Возможно, именно возвращение к истокам позволит Blizzard снова ощутить успех и завоевать сердца новых и старых игроков, которые с нетерпением ждут возвращения любимого формата и захватывающей динамики классической Overwatch.