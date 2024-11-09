США усиливают позиции в полупроводниковой сфере

Открытие завода TSMC в Аризоне станет важным событием как для самой компании, так и для США. Торжественная церемония, намеченная на декабрь 2024 года, привлечет внимание ключевых политических фигур — среди приглашённых ожидаются как нынешний президент Джо Байден, так и будущий президент Дональд Трамп. Это событие станет не только новым шагом в партнерстве США и Тайваня, но и значительным вкладом в развитие американской полупроводниковой индустрии.

Ожидается, что завод TSMC начнет массовое производство уже в 2025 году, обеспечивая поставки высокотехнологичных чипов американским компаниям, среди которых Apple, AMD и Nvidia. Инвестиции в проект уже превысили $65 миллиардов, включая субсидии, кредиты и налоговые льготы, что подчеркивает значимость этого завода для США.

TSMC играет ключевую роль на мировом рынке полупроводников, и её расширение в США важно для укрепления американской экономики и независимости от поставок высокотехнологичных чипов из Китая. Тем более, что TSMC прекратила поставки в Китай современных 7-нм чипов, усиливая позиции США в текущих условиях.