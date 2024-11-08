Джокер Барри Кеогана может вернуться на экраны — готовится мини-сериал от Мэтта Ривза

По слухам, Мэтт Ривз, режиссер фильма «Бэтмен» 2022 года, разрабатывает мини-сериал, посвященный Джокеру в исполнении Барри Кеогана. Ожидается, что история раскроет зловещего персонажа в промежутке между второй и третьей частью фильмов о Темном Рыцаре, создавая уникальную сюжетную арку в рамках этой киновселенной. Авторитетный инсайдер Джефф Снайдер, который часто верно прогнозирует события в киноиндустрии, сообщает, что проект находится в активной разработке.

Появление Джокера во второй части «Бэтмена» предполагается коротким, как и в первом фильме, однако он оставит достаточно сильное впечатление, чтобы подготовить зрителей к его дальнейшей истории. Сам Мэтт Ривз недавно отметил, что пока сосредоточен на сиквеле «Бэтмена», а будущие проекты с Джокером находятся лишь на стадии обсуждения. Тем не менее, эти новости дали надежду фанатам на полноценное возвращение антагониста.

Такой интерес к персонажам из вселенной Бэтмена неудивителен: сейчас на волне успеха и новый сериал «Пингвин», который также раскрывает историю одного из культовых злодеев Готэма. Популярность этой мрачной вселенной и ожидания от истории Джокера создают большие перспективы и для нового сериала о главном враге Бэтмена.























