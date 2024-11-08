Audi анонсировала электрокары для китайского рынка

Компания Audi представила новый бренд электромобилей под названием AUDI, ориентированный исключительно на китайский рынок. Новый бренд отличается написанием имени полностью заглавными буквами и отказом от фирменного логотипа с четырьмя кольцами, что подчеркивает его уникальный статус. В рамках проекта Audi сотрудничает с китайским производителем SAIC, что позволит компании лучше адаптироваться к местным требованиям и ускорить разработку инновационных моделей.

На данный момент был представлен первый концепт – AUDI E. Это полноприводный универсал с четырьмя электромоторами, которые вместе развивают мощность в 570 кВт и выдадут 800 Нм крутящего момента. Этот впечатляющий автомобиль разгоняется до 100 км/ч всего за 3,6 секунды. Установленная батарея емкостью 100 кВт•ч обеспечивает запас хода до 700 км, что делает его одним из самых дальноходных электрокаров на рынке.

Сегодня мировые автопроизводители активно развивают сегмент электромобилей, и Audi не отстает от тенденции. За последние годы количество новых моделей с электродвигателями на рынке значительно возросло, и компании стремятся предложить больше вариантов экологически чистого транспорта. Эксперты ожидают, что спрос на электромобили в Китае продолжит расти, и Audi с новым брендом AUDI намерена укрепить свои позиции в этом динамичном сегменте.