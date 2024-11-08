Система проверки возраста на подходе

Австралия решила пойти на радикальные меры в борьбе за безопасность детей в интернете и предложила ограничить доступ к социальным сетям для подростков младше 16 лет. В рамках тестирования планируется ввести возрастную проверку, которая может включать в себя биометрические данные и государственную идентификацию — нечто вроде проверки паспорта. Премьер-министр Энтони Альбанезе объясняет, что такие меры нужны, чтобы остановить негативное влияние соцсетей на детей, призывая компании взять на себя ответственность за их благополучие.

Эти нововведения затронут крупные платформы, такие как TikTok, X (бывший Twitter), YouTube и другие компании, находящиеся под юрисдикцией Австралии. Подобные меры стали первыми в мире, где возрастной порог установлен настолько высоко и требует строгого соблюдения без исключений — даже если родители будут не против присутствия своих детей в соцсетях. Законопроект будет внесён в парламент уже в этом году, и, если его примут, он вступит в силу через 12 месяцев.

Министр связи Австралии Мишель Роуленд подчеркнула, что данная мера станет уникальной в мировой практике. Пока другие страны, такие как Франция и США, устанавливают возрастные ограничения для детей, доступ в социальные сети часто возможен при согласии родителей. Австралия же намерена поставить строгий барьер, чтобы дети младше 16 лет не могли обойти запрет.

Эти изменения вызвали немало споров среди пользователей. Одни полагают, что такая мера действительно поможет защитить детей от токсичного контента, другие считают её слишком жесткой и затрудняющей доступ к информации.