Ранний доступ inZOI стартует 28 марта

Игра inZOI, создаваемая студией Krafton, станет доступна в раннем доступе 28 марта 2025 года. Этот проект обещает перенести жанр симуляторов на новый уровень и, возможно, составить конкуренцию популярной серии The Sims. Изначально планировалось, что inZOI выйдет уже в 2024 году, но разработчики приняли решение потратить дополнительное время на улучшение игры. Стремясь создать качественный и продуманный мир, Krafton отложили релиз, чтобы заложить прочный фундамент для дальнейшего развития. Ранее в этом году разработчики выпускали демо-версию с редактором персонажа, чтобы можно было оценить потенциал игры.

inZOI обещает принести свежее дыхание в жанр, предлагая реалистичное взаимодействие с окружением, гибкую настройку персонажей. В отличие от The Sims, проект акцентирует внимание на уникальной экосистеме и возможностях глубокого социального взаимодействия. Геймерам предстоит управлять не только повседневными делами героев, но и формировать их отношения и даже карьерные пути, что позволит погружаться в виртуальную жизнь с ещё большей степенью свободы и реализма.

Геймерам интересно узнать, сможет ли inZOI привлечь внимание аудитории, привыкшей к стилю и подходу The Sims. Новая игра от Krafton имеет потенциал для того, чтобы стать значимым событием в жанре симуляторов жизни, предложив уникальные механики и глубокую социальную составляющую.