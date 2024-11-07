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Amogus54
Бывший разработчик Rockstar: «Многие пасхалки в GTA 5 — просто троллинг игроков»
Секреты GTA 5 оказались мистификацией: разработчики хотели запутать фанатов

Бывший дизайнер Rockstar Бен Хинклифф рассказал, что многие пасхалки и загадки в GTA 5 изначально были созданы, чтобы ввести игроков в заблуждение. По его словам, некоторые секреты игры не имеют никакого скрытого смысла и были добавлены исключительно для того, чтобы разжечь интерес фанатов и заставить их строить безумные теории. Одним из самых ярких примеров является загадка горы Чилиад, вокруг которой с момента выхода игры в 2013 году ходит множество теорий. Как оказалось, этот секрет был создан только для того, чтобы запутать игроков, и не скрывает никакой глубокой тайны.

Фанаты Rockstar известны своей любовью к поиску скрытых деталей и секретов, и многие уже ждут, что в грядущей GTA VI будет ещё больше подобных пасхалок и загадок. Несмотря на то, что некоторые тайны GTA 5 до сих пор не разгаданы, игроки надеются, что продолжение серии принесёт такие же интригующие и неочевидные секреты. Rockstar всегда умела мастерски скрывать сюрпризы в своих играх, создавая вокруг них целые сообщества теоретиков и исследователей.

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