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Amogus54
Фанаты определили возможную дату выхода второго трейлера GTA VI – 22 ноября
Пользователь Reddit решил, что Rockstar Games оставила намек на дату выхода второго трейлера игры, зашифровав его в изображении фазы Луны.

Фанаты GTA VI снова ищут новые зацепки по поводу выхода нового трейлера: на этот раз один из пользователей Reddit решил, что Rockstar Games оставила намек на дату выхода второго трейлера игры, зашифровав его в изображении фазы Луны в посте о GTA Online. Согласно его подсчетам, долгожданный трейлер может увидеть свет уже 22 ноября, ровно за неделю до распродажи Чёрной пятницы 2024 года.

Интересно, что такая практика для поклонников серии не нова — около года назад фанаты уже пытались угадать дату релиза первого трейлера, анализируя лунные фазы. Фанатская теория разлетелась по интернету, и многие поклонники считают, что Rockstar любит таким образом разогревать интерес к будущим анонсам своих игр. Помимо анализа фаз луны фанаты считали в трейлере птиц, зонтики и много чего другого в попытках найти дату выхода нового трейлера.

В прошлом году было то же самое. Луна такая же большая, как и в прошлом году.

С каждым постом или обновлением от Rockstar поклонники всё чаще находят предположительные намеки, и напряжение вокруг выхода новой части Grand Theft Auto только растёт. Независимо от того, окажется ли очередная теория правдой, игроки всего мира затаили дыхание в ожидании любой новости от Rockstar.

#rockstar games #новости игр #новости игровой индустрии #gta 6 #grand theft auto 6 #gta #grand theft auto #gta vi #grand theft auto vi
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