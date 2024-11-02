Новый документальный фильм «In Who's Name?» обещает уникальный взгляд на «публичное преображение Ye»

Канье Уэст, признанный одной из самых влиятельных фигур в современной музыке, завершил работу над документальным фильмом о себе под названием «In Who’s Name?». Бюджет фильма впечатляет – один миллиард долларов, и он создавался на протяжении шести лет. Сам рэпер пообещал, что этот проект предложит уникальный и кинематографически глубокий взгляд на его публичное преображение в Ye.

В фильм войдут редкие и ранее не показанные кадры, раскрывающие личную и творческую жизнь звезды. Канье пригласил 18-летнего Николаса Баллестероса, вооруженного лишь iPhone, присоединиться к этому захватывающему путешествию, которое продлилось шесть лет. Фильм обещает показать нефильтрованные аспекты жизни артиста, его противоречивые взгляды, смелые амбиции и рискованные шаги, которые сделали его одной из самых противоречивых личностей в мире.

В «In Who’s Name?» Канье исследует, как он стал самым богатым чернокожим человеком в истории США и почему решился пойти на риск во имя своей свободы. Картина также поднимает вопросы влияния корпоративной эксплуатации, расовых проблем и личных испытаний на реализацию американской мечты. Первый тизер фильма ожидается 7 ноября – и, предположительно, нас ждет немало откровений.