BioWare готовит сюрпризы на 7 ноября

Rolling Stone сообщает, что BioWare «полностью сосредоточила внимание на следующем Mass Effect» после того, как Dragon Age официально вышла в свет В результате этой концентрации сил, Dragon Age: The Veilguard не получит дополнительного контента, который мог бы пролить свет на возможное развитие сюжета в следующей части. Пока нет точной информации о сроках, но всё указывает на то, что новая игра по вселенной Dragon Age выйдет нескоро.

Тем временем фанаты Mass Effect с нетерпением ожидают ежегодного «Дня N7», который традиционно отмечается 7 ноября. Именно в этот день BioWare часто делится новыми подробностями о франшизе. Ходят слухи, что Mass Effect 5 будет работать на Unreal Engine 5, что обещает значительное улучшение графики и проработки мира.

Аудитория игроков затаила дыхание в ожидании подробностей. Mass Effect 5 обещает стать крупным проектом, и после окончания работ над Dragon Age у BioWare появляется уникальная возможность сосредоточить ресурсы и внимание на этом долгожданном продолжении культовой серии.