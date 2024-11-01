Respawn объяснила причины отказа от Linux

Respawn Entertainment объявила, что больше не будет поддерживать Apex Legends на Linux и Steam Deck. Это решение связано с борьбой с читерами: разработчики отметили, что на Linux проще находить обходные пути для взлома игры, что нарушает баланс и мешает честной игре. Студия также указала, что число игроков на Linux и Steam Deck остаётся небольшим, что не оправдывает усилия по улучшению защиты на этих платформах. Чтобы сосредоточить ресурсы на поддержке ключевых систем, Respawn решила полностью отключить доступ для данных устройств.

Для владельцев Steam Deck всё же остаётся возможность продолжить играть в Apex Legends, установив на консоль Windows, что обеспечивает стабильную работу игры, хотя требует дополнительных настроек.

Несмотря на успех игры и её высокую популярность, Apex Legends в последние месяцы столкнулась с волной критики из-за изменений в системе монетизации и введения спорных игровых пропусков. Многие игроки считают, что нововведения отталкивают аудиторию, что может объяснять снижение активности. Тем не менее, Apex Legends продолжает оставаться одной из самых популярных королевских битв, и Respawn активно работает над улучшением пользовательского опыта и поддержкой основных платформ.