Dragon Age: The Veilguard собрала рекордное количество игроков одновременно

Недавно выпущенная игра Dragon Age: The Veilguard от студии BioWare побила рекорд компании по количеству одновременных игроков в Steam. В настоящее время в Veilguard заходит более 67 тысяч пользователей одновременно, что стало новым абсолютным достижением для студии. Этот показатель значительно превосходит предыдущие релизы BioWare, такие как Mass Effect: Legendary Edition с 59 817 игроками на пике, Dragon Age II с 19 324, и Mass Effect 2 с 13 320.

Dragon Age: The Veilguard, несмотря на споры вокруг высоких оценок от критиков, уже завоевала широкую популярность. По данным Steam, 79% из 3036 обзоров пользователей положительные, что подтверждает интерес и позитивный прием со стороны геймеров. Однако часть игроков подозревает, что некоторые отзывы критиков могли быть чересчур лестными, что вызывает дискуссии о реальной ценности оценок.

Тем не менее, коммерческий успех игры налицо — продажи идут на высоком уровне, а аудитория продолжает расти. Успех игры может говорить о том, что Bioware продолжат развивать серию игр Dragon Age и подобный подход может коснуться других игр, например, новый Mass Effect.