LADA переходит на отечественную ОС: Аврора интегрирована в новую LADA

Новая модель LADA e-Aura будет работать на отечественной операционной системе «Аврора». Президент Ростелекома Михаил Осеевский посетил АВТОВАЗ, чтобы лично оценить, как ОС «Аврора» функционирует на электрической версии LADA, что стало важным шагом в направлении цифрового суверенитета и независимости российского автопрома.

Летом 2024 года АВТОВАЗ, ИТЭЛМА и Ростелеком заключили трёхстороннее соглашение о разработке и внедрении «Авроры» для мультимедийных и навигационных систем, а также автопилотирования и управления подключенными автомобилями. Это партнерство позволит создать отечественные решения для автомобилей с использованием искусственного интеллекта и технологий обработки данных.

Важно, чтобы новая ОС не только поддерживала стабильную работу всех систем, но и обеспечивала удобство и доступность для пользователей. Разработчики обещают, что ОС «Аврора» станет надёжной базой для умных автомобилей, способной конкурировать с зарубежными аналогами и при этом гарантировать качественный и доступный для пользователей опыт.