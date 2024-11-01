Assassin’s Creed, Rainbow Six и Far Cry — ключевые активы Ubisoft

Ubisoft недавно поделилась своими финансовыми результатами, которые подчеркнули невероятную популярность их самых доходных серий игр. Главной франшизой компании остаётся серия игр Assassin’s Creed — за последние 10 лет игры серии принесли Ubisoft $4 миллиарда. Успех Assassin’s Creed демонстрирует, почему студия уделяет этому проекту столь большое внимание и выпускает частые обновления и новые части.

Кроме того, Rainbow Six заработала $3,5 миллиарда, в то время как доход от серии Far Cry составил $2 миллиарда. Эти финансовые результаты подтверждают, что Ubisoft делает ставку на проверенные франшизы, такие как Assassin’s Creed, вместо разработки новых IP. Серия продолжает получать расширения и спин-оффы, вместо того чтобы сосредоточиться на создании свежих проектов, что, вероятно, связано с успешностью этих франшиз.

На фоне этого в сообществе усиливается мнение, что Ubisoft могла бы достичь еще больших успехов, если бы разработала оригинальные и современные игры для расширения своего портфолио.