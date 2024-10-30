По данным Deadline, продюсером выступит Рой Ли

Студия Lionsgate, известная широкому зрителю по культовой серии хорроров «Пила», объявила о работе над экранизацией знаменитой игры Outlast. По данным издания Deadline, продюсером проекта станет Рой Ли, который также участвовал в создании фильмов «Оно» и «Варвар». Ставшая популярной хоррор-игра Outlast известна своим напряжённым психологическим триллером и атмосферой страха, где игрок, оказавшись безоружным, сталкивается с жуткими испытаниями в заброшенных и опасных локациях.

Серия Outlast, появившаяся в 2013 году, стала одной из игр, популяризовав игры в духе «симуляторов ходьбы», которые раскрывают атмосферу через исследование и выживание, а не сражения. Главной темой сюжета остаётся борьба с извращёнными, коррумпированными институтами, которые используют человеческие жизни для своих ужасных экспериментов и экспериментов.

Экранизация обещает сохранить фирменную атмосферу ужаса, а также глубоко раскрыть тему манипуляций и морального разложения, которые были основными сюжетными элементами игры.