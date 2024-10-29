Новые проекты для PS5 на подходе

В течение следующих двух лет у PlayStation запланирован выпуск нескольких масштабных проектов, как сообщил инсайдер Том Хендерсон. Sony, по его словам, изменила подход к анонсам своих игр, стремясь представить их ближе к дате релиза, чтобы избежать ситуации, когда проекты откладываются, как это было с играми для PS4.

На 2025 год уже подтверждены два крупных релиза — Death Stranding 2 и Ghost of Yotei. Помимо этого, существует вероятность, что в ближайшее время будет представлен новый проект от студии Sony Santa Monica, под руководством Кори Барлога, известного по работе над играми серии God of War.

Несмотря на то что Sony продолжает развивать старые франшизы, выпуская сиквелы известных игр, компания все же предпринимает попытки создавать новые проекты. В частности, работы Sony Santa Monica могутл предложить что-то новое, что привлечет как давних поклонников, так и новых игроков. Тем не менее, большая часть ближайших релизов всё ещё основывается на уже проверенных временем брендах, что свидетельствует о том, что Sony пока не готова полностью отойти от успешных франшиз в пользу инновационных игр.