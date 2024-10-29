Консоли в России разлетаются как горячие пирожки

За первые девять месяцев этого года продажи игровых консолей в России выросли на внушительные 49%, что позволило реализовать более миллиона устройств на сумму 22,3 млрд рублей. Несмотря на ограниченное количество новинок на игровом рынке, консоли продолжают активно раскупаться, что вызывает немалый интерес к этому феномену.

Безусловным лидером продаж остаётся PlayStation с внушительной долей в 70%, а на втором месте оказался Xbox, чья доля составляет 9,7%. Важное изменение в рейтинге произошло с появлением Steam Deck, который обогнал по продажам Switch, отчасти из-за ожидания выхода новой модели Switch 2.

Особенно примечательно, что в некоторых торговых сетях предзаказы на PlayStation 5 Pro, цена которой составляет 130 тысяч рублей, превзошли прогнозы втрое. Это лишь подтверждает высокий спрос на игровые консоли, несмотря на возможный дефицит новинок.

Этот рост продаж особенно удивителен, ведь количество новых игр, доступных на рынке, остаётся ограниченным. Возможно, многие покупатели приобретают консоли для использования в тайм-кафе, где популярны такие игры, как FIFA и Mortal Kombat. Спрос на консоли в таких заведениях растет, несмотря на то, что новые интересные тайтлы выходят реже.