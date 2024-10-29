Маск удваивает мощность суперкомпьютера Colossus с помощью графических процессоров NVIDIA

Недавно глава NVIDIA, Дженсен Хуанг, похвалил Илона Маска и его команду в xAI за невероятные достижения, назвав их усилия "сверхчеловеческими". Маску удалось собрать и запустить оборудование от NVIDIA всего за 19 дней, что стало важным этапом для их суперкомпьютера Colossus. Этот мощный вычислительный комплекс, состоящий из 100 000 графических процессоров NVIDIA H100, используется для обучения крупных языковых моделей Grok. Но Маск не намерен останавливаться на достигнутом — его план состоит в том, чтобы увеличить количество GPU до 200 000.

Столь быстрая установка оказалась ключевым фактором в успехе xAI и NVIDIA. Вместе они смогли завершить запуск Colossus всего за 122 дня, что значительно быстрее стандартных сроков, которые могли бы затянуться даже на годы. Одной из главных особенностей системы Colossus является высокая пропускная способность данных — 95% без задержек и потерь, что обеспечивается технологией контроля перегрузки Spectrum-X.

Между тем, аналитики Morgan Stanley ожидают, что NVIDIA продаст около 1,5 миллиона графических процессоров Hopper в последнем квартале 2024 года, хотя к началу 2025 года продажи могут снизиться до 1 миллиона.

Стоит отметить, что NVIDIA в последнее время значительно смещает фокус на развитие серверных решений и технологий, нацеленных на корпоративный сектор. Геймеры, которые долгое время были основной аудиторией компании, теперь отходят на второй план. В центре внимания оказываются передовые технологии, такие как искусственный интеллект, облачные решения и суперкомпьютеры, подобные Colossus.