Intel без поддержки США: Торможение выплат по CHIPS Act вызывает вопросы

Intel продолжает сталкиваться с серьёзными финансовыми трудностями, несмотря на обещанную государственную помощь в рамках закона CHIPS. Компания до сих пор не получила $8,5 млрд, которые должны были быть выделены по этому закону, а также $11 млрд кредитов и инвестиционные налоговые льготы до $100 млрд. Это значительно осложняет планы реструктуризации, в том числе выделение заводов в отдельный бизнес, что является важной частью стратегии Intel.

Генеральный директор компании Пэт Гелсингер выразил своё недовольство текущей ситуацией, обвинив правительство США в создании препятствий на пути к получению необходимых средств. Он также предположил, что приближающиеся выборы могут быть одной из причин задержки. «Моё простое послание: давайте это закончим», — отметил Гелсингер в интервью, подчеркнув, что с обеих сторон велись многократные переговоры.

США, в свою очередь, поставили перед получателями финансирования по закону CHIPS несколько целей, таких как завершение строительных проектов и привлечение новых клиентов. Но, по словам Гелсингера, фактор выборов оказывает давление на процесс. Тем временем в сети появляются предположения, что правительство США утратило веру в Intel, хотя эта точка зрения является спорной. Обычно подобные финансовые задержки служат для усиления переговорных позиций, и как только Intel выполнит условия, возможные со стороны правительства, ситуация может измениться.

Однако, финансовые сложности — не единственная проблема компании. Неясно, как компания будет загружать свои производственные мощности, поскольку клиенты не спешат заключать контракты с заводами Intel. Кроме того, сама компания активно производит свои процессоры на мощностях конкурента — тайваньской компании TSMC, что также ставит под сомнение будущее её собственных фабрик.

Intel, которая долгое время была лидером полупроводниковой отрасли, сталкивается с сильной конкуренцией и непростыми экономическими условиями.