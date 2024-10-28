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Amogus54
Стали известны характеристики и цена iPhone SE 4
Новый iPhone с чипом A18: идеальный выбор для знакомства с экосистемой Apple

Компания Apple готовит к выпуску новый iPhone начального уровня. Модель получит мощный процессор A18, такой же, как и в iPhone 16 и iPhone 16 Plus. Этот чип является упрощённой версией A17 Pro, который дебютировал в 2023 году.

Устройство оснащено 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X и базовой конфигурацией с 128 ГБ встроенного накопителя. Дисплей новинки — это 6-дюймовая OLED-панель с разрешением 2532×1170 пикселей, что обеспечивает плотность изображения 460 ppi. Яркость экрана достигает 800 нит, а за его защиту отвечает стекло Ceramic Shield. К сожалению, частота обновления дисплея составляет всего 60 Гц.

На задней панели разместится 48-мегапиксельная камера с сенсором Sony IMX904 и апертурой f/1,56. Для любителей селфи предусмотрена фронтальная камера на 12 Мп с апертурой f/1,9. Система разблокировки Face ID будет встроена в верхнюю часть дисплея.

Смартфон весит 165 граммов, а его габариты составляют 146,7×71,5×7,8 мм. Емкость аккумулятора — 3279 мА*ч, поддерживаются проводная зарядка мощностью 20 Вт и беспроводная (по стандартам Qi2 и MagSafe) мощностью до 15 Вт. Новинка также будет обладать защитой от воды и пыли по стандарту IP68, поддерживать Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, U1 и 5G-модем.

Стоимость базовой версии с накопителем на 128 ГБ ожидается в пределах $499–549, а официальная премьера смартфона запланирована на март 2025 года.

#apple #iphone #iphone se 4 #iphone se
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