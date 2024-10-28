Минцифры запускает инициативу по созданию отечественного Linux-сообщества

Минцифры России объявило о планах по созданию собственного Linux-сообщества, включающего разработчиков из дружественных стран. Это решение было принято после того, как 11 российских специалистов, участвовавших в разработке ядра Linux, были отстранены от проекта.

Министерство прокомментировало увольнение как пример дискриминации, ссылаясь на необходимость усиления сотрудничества с теми странами, которые готовы продолжать совместную работу. Представитель ведомства подчеркнул важность международного диалога и отметил, что создание нового сообщества поможет минимизировать последствия текущих санкционных ограничений.

Джеймс Боттомли, один из ключевых участников Linux-сообщества, выразил сожаление по поводу того, как было реализовано это решение. Он пояснил, что увольнения связаны с санкционными списками OFAC SDN, под которые попали некоторые российские компании. Специалисты, имеющие отношение к этим компаниям, больше не могут занимать позиции в проекте.

В то время как часть мирового Linux-сообщества не видит в произошедшем серьёзной угрозы для развития свободного ПО, российские эксперты подчеркивают важность создания собственной экосистемы. Linux остаётся одной из самых перспективных и гибких операционных систем, активно используемых в различных отраслях, включая науку, образование и ИТ-сектор. Собственное сообщество даст возможность России и её партнёрам продолжать развивать технологии с меньшей зависимостью от внешних факторов.

Linux по-прежнему сохраняет статус одной из ведущих систем для профессионалов и энтузиастов, благодаря своей открытости, гибкости и надёжности.