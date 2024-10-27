Intel на грани разделения: экс-руководители предлагают радикальные меры

Бывшие руководители Intel — Дэвид Йоффи, Рид Хандт, Шарлин Баршефски и Джим Пламмер — выдвинули предложение разделить компанию на две части, что, по их мнению, может остановить её финансовые потери. За последние два с половиной года Intel понесла убытки на сумму 5,87 миллиарда долларов, и экс-директора уверены, что такой шаг стабилизирует ситуацию.

Они считают, что заводы и технологии Intel играют важную роль для национальной безопасности США. По мнению бывших топ-менеджеров, полная зависимость от тайваньской TSMC в производстве полупроводников может быть рискованной, особенно с учетом мировой нестабильности. Разделение Intel на две независимые компании, как это сделала AMD в 2009 году, когда выделила GlobalFoundries, по мнению экс-руководителей, даст возможность сосредоточиться на развитии ключевых технологий и привлечении внешних заказов, что укрепит позиции компании в сфере ИИ и обороны.

Хотя последние процессоры Intel показали некоторый прирост в энергоэффективности, до уровня конкурента, AMD, компания пока не дотягивает. Решение о разделении может помочь Intel вернуть лидерство на рынке, где она постепенно теряет позиции.