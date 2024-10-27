Пять часов гейминга в неделю помогают омолодить мозг на десятилетие

Исследователи из Канады пришли к интересным выводам: регулярная игра в GTA и Minecraft может значительно повысить когнитивные функции и помочь мозгу оставаться молодым. Согласно исследованию, если посвящать этим играм хотя бы пять часов в неделю, мыслительные процессы можно "омолодить" почти на 14 лет, что открывает новые перспективы для понимания пользы видеоигр для интеллекта.

В частности, регулярный игровой опыт способствует развитию внимания, улучшению скорости реакции и способности решать сложные задачи. Одним из ключевых факторов, влияющих на эти улучшения, является активизация выработки дофамина — "гормона удовольствия", который положительно сказывается на активности мозга и помогает сохранять его бодрость и восприимчивость к новым вызовам.

Grand Theft Auto — серия игр, которая предлагает игрокам исследовать открытые миры, участвовать в сложных миссиях и действовать в быстро меняющихся ситуациях. Такие задачи требуют высокого уровня концентрации и отличной реакции, что способствует развитию многих когнитивных навыков. Minecraft позволяет создавать и исследовать виртуальные миры из блоков. Этот процесс включает творческие и логические задачи, способствует развитию пространственного мышления и навыков решения проблем.