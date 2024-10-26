Microsoft рассматривает инвестиции в биткоин, но совет директоров против

В мире крупных корпораций продолжает расти интерес к криптовалютам, и теперь на очереди — Microsoft. Компания подала заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), в котором указано, что на собрании акционеров, назначенном на 10 декабря, будет рассмотрен вопрос о возможных инвестициях в биткоин. Несмотря на это, совет директоров компании выступил против этого предложения, рекомендуя акционерам проголосовать "против".

Этот шаг подтверждает, что крупнейшие компании всерьез начинают рассматривать криптовалюты как часть своих стратегий, что делает биткоин всё более значимой частью финансового рынка.

Не только Microsoft обратила внимание на биткоин. Компания Tesla, которая ранее вложила значительные средства в эту криптовалюту, продолжает удерживать свои биткоины на сумму $780 млн. Несмотря на волатильность биткоина, Tesla показывает уверенность в этой инвестиции, что говорит о продолжении доверия крупных корпораций к криптовалютам.

На фоне подобных заявлений от таких гигантов, как Tesla и Microsoft, будущее биткоина кажется всё более интегрированным в мировую экономику. Интерес корпораций к цифровым активам показывает, что они могут стать частью долгосрочных инвестиционных стратегий, несмотря на текущие колебания рынка.