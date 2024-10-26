Сценарист Стивен Найт, известный по работой над «Острыми козырьками», покинул проект по созданию нового фильма из вселенной «Звездных войн», который должен был рассказать о Рэй и новом Ордене джедаев. Как сообщается, планы на выпуск фильма в декабре 2026 года могут быть пересмотрены, и релиз будет отложен на неопределенный срок.
Эта новость приходит на фоне все более частых обсуждений того, что в Disney не знают, как развивать свою легендарную франшизу. За последние несколько лет студию покинули многие талантливые режиссеры и сценаристы, которые столкнулись с творческими ограничениями и жёстким контролем со стороны продюсеров. Стивен Найт, очевидно, тоже не нашел в проекте необходимой свободы для реализации своих идей.
Франшиза «Звездных войн» переживает сложные времена. Несмотря на громкие анонсы и попытки запускать новые проекты, Disney постоянно сталкивается с трудностями на этапе производства. Многие талантливые сценаристы и режиссеры отказываются от участия в создании фильмов, так как строгие правила студий и ограниченная творческая свобода не позволяют реализовать их потенциал.
Пока остается неясным, какие изменения ждут франшизу дальше, но текущее положение вещей вызывает у поклонников всё больше вопросов о будущем любимой вселенной.