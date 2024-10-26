Стивен Найт уходит из нового фильма «Звездных войн»

Сценарист Стивен Найт, известный по работой над «Острыми козырьками», покинул проект по созданию нового фильма из вселенной «Звездных войн», который должен был рассказать о Рэй и новом Ордене джедаев. Как сообщается, планы на выпуск фильма в декабре 2026 года могут быть пересмотрены, и релиз будет отложен на неопределенный срок.

Эта новость приходит на фоне все более частых обсуждений того, что в Disney не знают, как развивать свою легендарную франшизу. За последние несколько лет студию покинули многие талантливые режиссеры и сценаристы, которые столкнулись с творческими ограничениями и жёстким контролем со стороны продюсеров. Стивен Найт, очевидно, тоже не нашел в проекте необходимой свободы для реализации своих идей.

Франшиза «Звездных войн» переживает сложные времена. Несмотря на громкие анонсы и попытки запускать новые проекты, Disney постоянно сталкивается с трудностями на этапе производства. Многие талантливые сценаристы и режиссеры отказываются от участия в создании фильмов, так как строгие правила студий и ограниченная творческая свобода не позволяют реализовать их потенциал.

Пока остается неясным, какие изменения ждут франшизу дальше, но текущее положение вещей вызывает у поклонников всё больше вопросов о будущем любимой вселенной.