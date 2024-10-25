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Amogus54
Ставка на Apple Intelligence не оправдала себя — производство iPhone 16 сокращают
Продажи iPhone 16 сократили на 10 млн из-за провала с Apple Intelligence

По информации аналитика Мин-Чи Куо, Apple решила снизить объем производства iPhone 16 на 10 миллионов единиц уже через месяц после его выхода. Причина в том, что ставка на ИИ-платформу Apple Intelligence не принесла ожидаемых результатов. Технология, которая должна была стать ключевым новшеством, не смогла привлечь внимание покупателей. Особенно, если учесть, что большинство "умных" функций станут доступны только в будущих обновлениях iOS 18.

Модель iPhone 16 Pro, впрочем, это решение не затронет, поскольку она всё ещё востребована на рынке благодаря обновлённым камерам, улучшенным микрофонам и увеличенным экранам. Тем не менее, ситуация с базовой версией iPhone 16 явно указывает на то, что Apple испытывает трудности с инновациями и не может предложить что-то кардинально новое, как раньше.

Фанаты и критики компании давно отмечают, что последние поколения iPhone практически не отличаются друг от друга, кроме незначительных улучшений в производительности и камерах. На фоне усиливающейся конкуренции от других производителей и растущего недовольства пользователей, похоже, что Apple может начать терять хватку на рынке мобильных устройств.

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