В Borderlands 4 может появиться открытый мир, а фанат игры, борющийся с тяжелым заболеванием, получит эксклюзивный доступ.

Рэнди Питчфорд, глава Gearbox, дал поклонникам намек на будущее серии: в Borderlands 4 может появиться бесшовный мир, впервые предоставляющий игрокам возможность свободно перемещаться без экранов загрузки. Такой намек особенно интригует, поскольку предыдущие игры серии состояли из больших локаций, переход между которыми сопровождался загрузками. Если Gearbox действительно решит сделать открытый мир, это станет большим шагом вперед для серии, открывая новые возможности для исследований и взаимодействия.

В дополнение к новостям об игре, 37-летний фанат Калеб МакАльпайн, борющийся с тяжелым заболеванием, недавно обратился к команде Gearbox через Reddit с просьбой получить доступ к игре до релиза, поскольку опасается не дожить до официального выхода. История Калеба не оставила разработчиков равнодушными: Питчфорд пообещал исполнить желание фаната и уже начал переговоры о возможной встрече.

Питчфорд и его команда в прошлом уже устраивали подобные мероприятия: например, перед релизом Borderlands 3 они позволили другому больному фанату сыграть раньше срока и даже увековечили его в игре.