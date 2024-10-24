Драйверы Nvidia мешают работе Corsair iCUE и Bluestacks

Недавно выпущенные драйверы GeForce 566.03 WHQL вызвали неприятные проблемы для пользователей, которые активно используют программы Corsair iCUE и Bluestacks. Драйвер может привести к неожиданно высокой загрузке центрального процессора при работе этих приложений. В ответ на многочисленные жалобы Nvidia рекомендовала временно откатить драйверы до версии 561.09, пока ведется работа над исправлением.

Corsair iCUE — это программа, используемая для управления подсветкой и вентиляцией совместимых устройств, в то время как Bluestacks является популярным эмулятором Android для ПК. Проблема, затронувшая оба приложения, вызвала резонанс среди пользователей, поскольку это затрудняет повседневную работу с их устройствами.

Что касается пользователей из России, то ситуация осложняется еще больше — 14 октября 2024 года компания Corsair ограничила доступ к своему ПО iCUE для российских пользователей, оставив их без официальной поддержки.

Nvidia обещает оперативно выпустить исправление, однако проблемы с драйверами становятся постоянной головной болью не только у AMD, но и у Nvidia, что вызывает недовольство среди геймеров и энтузиастов.

Пока пользователям остается только ждать обновлений от Nvidia и надеяться, что проблема будет решена в ближайшее время.