Планируется юбилейная трансляция, награды и внутриигровые события

Фанатов культовой вселенной Warcraft ждут яркие события, приуроченные к 30-летию серии. В честь этой значимой даты Blizzard организует специальную трансляцию — 30th Anniversary Direct, которая пройдет 13 ноября в 21:00 по московскому времени. Трансляцию можно будет посмотреть на платформах Twitch, YouTube и TikTok.

Игроков ожидают праздничные активности в таких проектах, как World of Warcraft, Hearthstone и мобильная игра Warcraft Rumble. В WoW уже начались события, где можно получить уникальные внутриигровые награды, такие как трансмогрификации, новое ездовое животное и эксклюзивные косметические предметы. За просмотр трансляции на Twitch предусмотрены Twitch Drops, включая питомца Песчаного Скарабея.

Hearthstone и Warcraft Rumble также порадуют игроков сюрпризами, которые будут раскрыты во время трансляции. В завершение вечернего мероприятия состоится концерт в честь 20-летия с участием 21st Century Orchestra и хоров из Швейцарии, что добавит атмосферности к празднованию.

Несмотря на секретность, которую сохраняет Blizzard по поводу некоторых деталей, фанаты надеются на анонсы новых рейдов и подземелий для WoW, а также нового контента для Warcraft Rumble.