Лиам Нисон окончательно завязывает с жанром

Легендарный актер Лиам Нисон объявил, что его время в боевиках подходит к концу. В интервью 72-летний актер признался, что его тело больше не выдерживает нагрузок, связанных с динамичными и физически сложными ролями. По этой причине он намерен переключиться на более спокойные жанры кино. Окончательно Нисон попрощается с экшен-фильмами в конце следующего года.

Известный благодаря ролям в культовых фильмах, таких как "Заложница" (где он сыграл бывшего спецагента Брайана Миллса, разыскивающего похищенную дочь), "Список Шиндлера" (за роль Оскара Шиндлера), а также его появлению в таких франшизах, как "Звездные войны" и "Бэтмен: Начало", Нисон стал синонимом образа непоколебимого героя. Особенно ярко его карьера в боевиках расцвела после успеха серии "Заложница", где он показал удивительную физическую форму и мастерство.

Однако сам Нисон всегда подчеркивал, что экшен — это лишь часть его карьеры. Актер, который также играл глубокие драматические роли, намерен теперь сосредоточиться на более тонких и сложных жанрах, избегая интенсивных боевых сцен.