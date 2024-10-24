Новая версия 24H2 загружается на 45% быстрее

Microsoft продолжает развивать Windows 11, несмотря на появляющиеся критические ошибки в некоторых обновлениях. В новом посте официального блога компания поделилась информацией о том, что версия 24H2 получила значительные улучшения, связанные с оптимизацией скорости установки.

Благодаря переработке архитектуры службы «Центра обновления», время загрузки и установки Windows 11 24H2 стало быстрее на 45,6% по сравнению с предыдущей версией 22H2. Время перезагрузки системы при установке обновлений также сократилось почти на 40%. Эти изменения были достигнуты за счёт усовершенствования параллельной обработки компонентов и внедрения технологии дифференциальной обработки пакетов.

Несмотря на положительные изменения, Windows 11 всё ещё сталкивается с критикой из-за некоторых проблем, возникающих после обновлений. Однако Microsoft активно работает над устранением этих ошибок, что позволяет системе развиваться и становиться лучше с каждым релизом. В последнее время Windows 11 становится все более популярной и скоро вытеснит Windows 10, особенно с учетом того, что она скоро перестанет получать обновления.