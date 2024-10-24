Получился довольно качественный ремастер Horizon Zero Dawn

Эксперты Digital Foundry провели детальный анализ ремастера Horizon Zero Dawn, и результаты оказались впечатляющими. Специалисты отмечают, что компания Nixxes проделала качественную работу по обновлению игры, доказав, что это не «ленивый ремастер». За апгрейд с игроков попросят $10, и, по мнению аналитиков, эти затраты полностью оправданы.

Визуальная часть игры была улучшена до уровня Horizon Forbidden West: новые текстуры, улучшенное освещение, более детализированные модели и реалистичное взаимодействие Элой с окружающим миром делают ремастер визуально привлекательным. Улучшены также диалоги, которые стали более естественными, как во второй части.

Что касается производительности, в режиме «Производительности» игра работает в разрешении 1080p при 60 FPS. При включении режима с поддержкой 120Hz и VRR частота кадров может достигать 70 FPS, что делает игровой процесс ещё более плавным.

Однако, несмотря на все улучшения, остается вопрос: насколько этот ремастер будет востребован среди игроков? Horizon Zero Dawn вышла не так давно, и оригинальная игра по-прежнему выглядит весьма современно, особенно на ПК. Многие игроки могут посчитать, что обновления недостаточны для возвращения в уже знакомый мир, особенно с учётом того, что оригинальная версия игры до сих пор хорошо смотрится на современных устройствах.