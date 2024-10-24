Проблема с загрузкой драйверов NVIDIA в России устранена

После кратковременного сбоя пользователи в России вновь могут загружать драйверы NVIDIA. Ранее возникла проблема, из-за которой доступ к обновлениям драйверов был временно ограничен для пользователей из РФ. Как предполагается, причиной послужила ошибка серверов Cloudflare, которая уже наблюдалась ранее в этом году.

Несмотря на временные неудобства, паника оказалась преждевременной. Игроки и пользователи нашли альтернативный способ загрузки драйверов, воспользовавшись сайтом TechPowerUp, где обновления драйверов от NVIDIA также размещены на сторонних серверах.

Хотя проблема была решена достаточно быстро, ситуация ещё раз показала важность того, чтобы компания NVIDIA внимательно следила за доступностью своих драйверов по всему миру. Особенно важно обеспечить, чтобы подобные сбои не создавали трудностей для геймеров и профессионалов, чья работа зависит от стабильной работы видеокарт.

Это не первый случай, когда пользователи из России сталкиваются с проблемами при загрузке ПО, что подчеркивает необходимость для NVIDIA улучшить контроль над доступностью их программного обеспечения на глобальном уровне.