Prince of Persia: The Lost Crown не достиг успеха, на который рассчитывала Ubisoft

Согласно информации от инсайдера Тома Хендерсона, продажи Prince of Persia: The Lost Crown на данный момент составляют около 1 миллиона копий. Это значительно ниже ожиданий Ubisoft, которая надеялась на уровень успеха других популярных метроидваний, таких как Dead Cells или Hollow Knight. Игра не смогла достигнуть тех высот, на которые рассчитывал издатель.

Ubisoft уже несколько лет сталкивается с трудностями в попытках реанимировать легендарную серию Prince of Persia, которая когда-то была одной из флагманских франшиз компании. К сожалению, The Lost Crown, похоже, не смогла вернуть принца на вершину успеха. Несмотря на критику и слабые продажи, надежды на будущее франшизы все еще остаются — особенно в свете возможной покупки Ubisoft китайским гигантом Tencent. Возможно, именно это может дать новый импульс для возрождения серии.

Компания Ubisoft в последние годы сталкивается с трудностями в разработке и продвижении своих старых франшиз, включая Prince of Persia. Плохие продажи новой части вызывают сомнения у фанатов, но интерес к серии может возрасти, если произойдет поглощение компании Tencent, которая может вернуть жизнь давно забытому Принцу.