Рональд Мур назначен новым шоураннером сериала по God of War — проект начинается с чистого листа

Производство сериала по God of War от Amazon получает новый старт с известным шоураннером. Согласно данным Deadline, Рональд Мур, знаменитый своими работами над такими проектами, как «Звёздный крейсер Галактика» и «Ради всего человечества», был назначен на роль главного сценариста сериала.

Эта замена произошла после того, как Amazon и Sony приняли решение распустить предыдущую команду сценаристов и начать работу над проектом с нуля.

Недовольство студий оригинальным сценарием привело к перезапуску сериала, и теперь Мур возьмёт на себя ответственность за адаптацию культовой игровой серии для экрана. Его опыт в создании насыщенных сюжетов и глубоких миров даёт надежду, что сериал сможет раскрыть все богатства мифологии и драматизма, которые сделали God of War одной из самых популярных игр на PlayStation.

С учётом того, что Мур показал свою способность работать с масштабными сюжетами и глубокими персонажами, есть все основания ожидать, что сериал по God of War может стать чем-то по-настоящему особенным и занять достойное место среди крупных проектов Amazon.