Внутри наблюдаются творческие разногласия и смена команды

Производственный процесс сериала по мотивам God of War столкнулся с серьезными трудностями. По данным Deadline, проект, анонсированный два года назад и разрабатываемый силами Amazon Studios, Sony Pictures Television и PlayStation Productions, был перезапущен. Главная причина — творческие разногласия внутри команды.

Известно, что шоураннер Рэйф Джадкинс, а также сценаристы Марк Фергус и Хоук Остби покинули проект. Несмотря на то что у студий имеется несколько версий сценария для первого сезона, которые им пришлись по душе, руководство решило сменить курс и начать поиск новой команды сценаристов.

Сообщения о внутренних проблемах проекта уже породили слухи о возможных трудностях с финальной реализацией. Многие фанаты беспокоятся, что проект может повторить судьбу некоторых других неудачных экранизаций игр, вроде сериала по The Witcher от Netflix, который также столкнулся с критикой из-за отклонений от первоисточника и проблем с качеством.

Текущие события намекают на возможный провал проекта, особенно учитывая масштаб и популярность франшизы, что вызывает опасения среди фанатов.

Теперь остается только ждать дальнейших новостей и надеяться, что новая команда сможет достойно воплотить дух оригинальной игры и удовлетворить ожидания преданных поклонников God of War.