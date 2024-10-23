Последняя часть серии шутеров Killzone от Guerrilla Games с подзаголовком Shadow Fall вышла в 2013 году

Guerrilla Games официально подтвердила, что в ближайшее время не планирует возвращаться к франшизе Killzone, несмотря на то, что многие поклонники ожидали ее возрождения. Арт-директор студии Рой Постма объяснил, что команда решила сосредоточиться на развитии вселенной Horizon. По его словам, Horizon исследует более понятные и универсальные темы, такие как поиск семьи, друзей и своего места в мире. Это направление стало для разработчиков новым вызовом, противоположным мрачной атмосфере Killzone.

Поклонники же Killzone давно надеялись на возрождение этой франшизы, которая в свое время стала хитом на платформе PlayStation благодаря своей уникальной вселенной и геймплею. Однако на данном этапе Guerrilla Games продолжает развивать проекты, связанные с Horizon, такие как дополнения и потенциальные новые игры. В студии также признались, что изначальная идея для LEGO-версии Horizon пришла от самих LEGO, что стало неожиданным и приятным сюрпризом для команды.

Несмотря на то что серия Killzone остаётся популярной и многими ожидаемой, студия приняла решение развивать более понятную и универсальную тему, сосредоточив все ресурсы на серии Horizon.