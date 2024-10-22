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Amogus54
Ведьмак 3 получил фанатский ремастер DLC из первой части «Цена нейтралитета»
Ремастер дополнения создан с помощью инструментов REDkit

Фанаты серии «Ведьмак» продолжают радовать сообщество новыми проектами, связанными с любимой франшизой. Недавно на платформе Nexus Mods стало доступно обновление для The Witcher 3: Wild Hunt — ремастер первого DLC из оригинальной игры под названием «Цена нейтралитета». Это дополнение было создано энтузиастами с использованием набора инструментов REDkit и позволяет вновь погрузиться в события 1232 года, когда Геральт возвращается в Каэр Морхен, чтобы провести зиму в компании своих коллег-ведьмаков.

Практически весь контент оригинального DLC был перенесён на движок The Witcher 3. Однако не обошлось без некоторых ограничений: в ремастере отсутствуют некоторые катсцены, а также не реализована система торговли. На данный момент мод поддерживает только английский язык, но поклонники проекта продолжают работать над его совершенствованием.

Серия «Ведьмак» давно стала культовой в мире видеоигр, завоевав любовь миллионов игроков по всему миру. Особенно популярна третья часть, которая благодаря разнообразным модификациям остаётся актуальной и по сей день. Ремастеры и фанатские проекты, такие как «Цена нейтралитета», помогают продлить жизнь классическим сюжетам, поддерживая интерес преданной фанбазы.

#cd projekt red #новости игр #новости игровой индустрии #ведьмак #cd projekt #ведьмак 3 #моды #ремастер #цена нейтралитета
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