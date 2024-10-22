Alien: Romulus на VHS — настоящий подарок для ценителей классики

Казалось бы, время видеомагнитофонов давно прошло, но Fox решили вернуть нас в 80-е и выпустить один из самых впечатляющих фильмов 2024 года — «Чужой: Ромул» — на видеокассетах VHS. Этот необычный жест приурочен к 45-летию выхода оригинального фильма «Чужой». Релиз на кассетах состоится уже 3 декабря, а изображение будет представлено в классическом соотношении сторон 4:3, что усиливает ностальгию и атмосферу ранних фильмов серии.

«Чужой: Ромул» уже называют одним из лучших фильмов года, а среди хорроров он стал настоящим подарком за последние годы. Погружение в мрачную атмосферу космоса и ужаса было выполнено на высочайшем уровне, оставив множество зрителей в восторге. Выпуск VHS-версии — это не только дань уважения классическим фильмам, но и отличный способ привлечь внимание ретро-фанатов и коллекционеров. Стоимость данного издания пока не сообщалась.

Данный ретро-формат вызывает уважение и трепет перед наследием серии, подчеркивая, что классические фильмы и технологии не забыты и до сих пор находят отклик у зрителей.