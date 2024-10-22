Компания закрывает свою амбициозную игровую студию

Немногим ещё памятны громкие заявления Netflix о создании собственной AAA-игры, но, как и во многих других проектах компании, реальность оказалась далека от обещаний. Недавно стало известно, что Netflix официально закрыла студию, которая в неофициальных кругах называлась Team Blue. Это была команда, собранная из опытных специалистов, которые ранее работали над проектами для Xbox, PlayStation и Blizzard.

Их первая игра должна была стать мультиплатформенным проектом, который доказал бы серьёзные намерения Netflix на рынке видеоигр. Однако теперь эти планы окончательно сорваны — проект закрыт, а о будущих амбициях компании остаётся только гадать.

Остальные игровые студии Netflix, такие как Night School, продолжат свою работу, но вопрос остаётся: может ли компания действительно конкурировать с другими игровыми гигантами или её амбиции обречены на провал?

Проблемы Netflix не новы. В последние годы компания выпускает множество сериалов и фильмов, но из десятков проектов по-настоящему качественными оказываются единицы. Кажется, что тот же подход применяется и в игровой индустрии — много обещаний, но слабо реализованные результаты. Вероятно, если Netflix и продолжит экспериментировать с играми, нам стоит ожидать нечто подобное: из множества проектов по-настоящему успешным станет только один.