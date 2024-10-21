Возвращение длинных видео на YouTube: просмотры почти на уровне прошлого года

Аналитическая платформа WhoIsBlogger опубликовала исследование, показывающее, что длинные видео на YouTube возвращают свою аудиторию почти до уровня 2023 года. В то же время короткие ролики, известные как Shorts, продолжают терять просмотры, что удивительно, учитывая их популярность среди молодежи. За период с 30 сентября по 6 октября снижение охвата длинных видео составило всего 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о восстановлении интереса пользователей к длинным форматам.

Однако не всё было гладко: в августе 2024 года зафиксировано максимальное падение на 28% по сравнению с предыдущим годом после замедления YouTube. Но к осени ситуация изменилась. Несмотря на замедление, длинные видео снова находят свою аудиторию. Shorts, напротив, теряют охват, что может быть связано с перенасыщением рынка короткого контента.

YouTube продолжает играть ключевую роль в жизни современного человека. Платформа стала одним из важнейших источников информации и развлечений.