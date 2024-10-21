Ожидаемая продолжительность Dragon Age: The Veilguard: от 40 до 90 часов

По информации сайта Exophase, отслеживающего появление трофеев и достижений на PlayStation Network, один из обзорщиков немецкого издания PC Games завершил прохождение новой Dragon Age: The Veilguard за 67 часов. Это время включает в себя не только основную сюжетную линию с квестами компаньонов, но и выполнение ряда побочных заданий, что придает игре разнообразие.

Разработчики из BioWare ранее заявляли, что продолжительность прохождения Dragon Age: The Veilguard будет схожа с предыдущими играми серии, такими как Origins и Inquisition. Ожидается, что в зависимости от стиля игры и внимания к побочным квестам, игроки смогут завершить игру за 40-90 часов, что позволяет предположить достаточно насыщенный игровой опыт.

67 часов, затраченные рецензентом, свидетельствуют о том, что игра, скорее всего, будет предлагать как долгую и увлекательную кампанию, так и интересные второстепенные активности. Если игра сохранит качество предыдущих частей, фанаты RPG жанра могут рассчитывать на достойное продолжение любимой франшизы.