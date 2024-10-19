Возможен ли выход RTX 5090 с одним разъёмом 12V-2x6?

Согласно информации от китайской компании Segotep, известной производством блоков питания, NVIDIA может выпустить свою будущую флагманскую видеокарту GeForce RTX 5090 с одним разъёмом питания 12V-2x6. Эта новость ставит под сомнение недавние слухи, которые утверждали, что для новой модели потребуется два таких разъёма. Ранее на рынке появились блоки питания с двумя разъёмами 12V-2x6, что и породило волну спекуляций.

Несмотря на то, что некоторые энтузиасты всё ещё ожидают выход модели с двумя разъёмами для повышения производительности, скорее всего, это будет особая версия карты для оверклокеров, например, в линейке HoF от Galax, а не стандартная референсная модель от NVIDIA.

Стоит отметить, что эта информация на данный момент остаётся на уровне слухов. Для подтверждения или опровержения всех догадок лучше дождаться официальной презентации от NVIDIA. Мир технологий и железа любит спекуляции перед большими релизами, и обсуждения о том, сколько разъёмов потребуется для питания RTX 5090, не исключение.