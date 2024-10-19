Возвращение Sonic Jump? SEGA обновила торговые марки Соника

SEGA зарегистрировала две новые торговые марки, связанные с франшизой Sonic the Hedgehog. Эти названия — Sonic Jump и Sonic Spin Battle — дают основания полагать, что популярный персонаж Соник продолжит радовать фанатов новыми проектами.

Первое из названий, Sonic Jump, хорошо знакомо поклонникам, так как использовалось для мобильной игры 2005 года. Проект представлял собой вертикальный платформер, в котором игроки управляли Соником, прыгающим вверх по уровням. Это была одна из первых мобильных игр с участием синего ежа, и её возрождение может свидетельствовать о планах SEGA на развитие франшизы на мобильных платформах.

Второе название, Sonic Spin Battle, звучит как нечто новое и интригующее. Подробностей о нём пока нет, но исходя из названия, можно предположить, что это будет динамичная игра с элементами сражений. Возможно, это будет проект в жанре action или аркады, что соответствует традиционному духу игр о Сонике.

Фанаты Соника могут с нетерпением ожидать новых анонсов, ведь SEGA, являясь одним из крупнейших издателей на рынке, продолжает активно развивать культовую серию.