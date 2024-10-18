Unity выпустила движок Unity 6

Компания Unity представила шестую версию своего популярного игрового движка, Unity 6. Среди ключевых улучшений — новые функции, ориентированные на разработку для мобильного веба, и долгосрочная поддержка разработчиков. Эти изменения были сделаны в ответ на серьезную критику, вызванную скандальной схемой ценообразования, предложенной в сентябре 2023 года, которая привела к возмущению разработчиков по всему миру.

Пожалуй, самым важным шагом Unity стало решение отказаться от спорной модели оплаты за каждую установку игры. Эта модель вызвала волну негодования среди разработчиков и стала причиной отставки генерального директора Джона Риччителло. Его место занял Мэтью Бромберг, бывший руководитель компаний Zynga и EA, который пообещал пересмотреть политику компании и вернуть доверие пользователей. Бромберг заявил, что с выпуском Unity 6 компания намерена «восстановить связь с клиентами и стать принципиально другой компанией».

В то время как Unity обновляется и улучшает свои продукты, компания сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны Unreal Engine от Epic Games. В борьбе за внимание разработчиков Unity постоянно совершенствует свои инструменты, чтобы удерживать свои позиции на рынке игровых движков. Важно отметить, что движок Unity широко используется во множестве популярных игр, включая Among Us, Cuphead, Genshin Impact и многие другие.

Unity 6 — это важный шаг для компании, стремящейся адаптироваться к ожиданиям разработчиков и укрепить свою позицию на конкурентном рынке игровых технологий.