Группа ученых во главе с Чжисинем Лю из Университетского колледжа Лондона (UCL) сделала важный шаг на пути к внедрению 6G-связи, достигнув рекордной скорости передачи данных в 938 Гбит/с. Это в 5000 раз быстрее типичной скорости сети 5G. Исследование показало, что подобные показатели можно достичь за счет использования комбинации радиоволн и световой связи в широком диапазоне частот — от 5 ГГц до 150 ГГц.

Ключевым элементом технологии стала передача данных с полосой пропускания 145 ГГц, а также применение ортогонального частотного разделения мультиплексирования (OFDM). Эта технология, часто применяемая в современных беспроводных системах, позволяет значительно увеличить пропускную способность канала и сократить уровень помех. Ученые использовали синхронизированные лазеры и фотодиоды высокой скорости для достижения нового уровня производительности и установления рекорда.

Хотя сети 5G еще не получили повсеместного распространения, эксперты уже активно работают над следующим поколением — 6G. Ожидается, что внедрение 6G позволит не только значительно увеличить скорость передачи данных, но и откроет новые возможности для технологий, таких как искусственный интеллект, виртуальная реальность и интернет вещей (IoT).