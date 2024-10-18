Релиз Unknown 9: Awakening провалился — слабый старт с негативными отзывами

Недавно состоялся релиз Unknown 9: Awakening, фэнтезийного приключенческого экшена от Bandai Namco, где главную роль исполнила актриса Аня Чалотра, известная по роли Йеннифэр в сериале Ведьмак. Однако проект сразу же столкнулся с негативной реакцией игроков, несмотря на громкие имена в разработке и поддержку крупного издателя. Пиковый онлайн в Steam составил всего 219 человек, а первые отзывы оказались преимущественно отрицательными.

Игра получила множество критических замечаний от пользователей и игровых изданий. Основные претензии касаются скучного и однообразного геймплея, устаревших механик, плохой оптимизации и неудачного дизайна главной героини. Стоит отметить, что Unknown 9: Awakening была разработана в сотрудничестве с консалтинговой компанией Sweet Baby Inc, которая уже известна своими неудачными проектами, регулярно получающими низкие оценки со стороны геймеров.

За последние несколько лет, игры, разработанные при участии Sweet Baby Inc., получили неоднозначные и чаще всего негативные отзывы игроков. Например, проекты, созданные совместно с этой консалтинговой компанией, часто критикуют за однотипные сценарии, недостаток оригинальности и слабую проработку игровых персонажей. В случае Unknown 9: Awakening, эти же проблемы вновь дали о себе знать, что сильно подорвало доверие к компании.